В Африці виявили камінь віком 2 мільярди років, в якому знайшли найдавніші зразки живих мікробів (фото)

Міжнародна група вчених зробила сенсаційне відкриття, яке може переписати наші уявлення про зародження життя на Землі та інших планетах. У глибинах Південної Африки, в древніх магматичних породах віком 2 мільярди років, вчені виявили живі мікроорганізми.

Це найдавніші зразки живих мікробів, коли-небудь знайдені в таких стародавніх породах. Дослідження, опубліковане в журналі Microbial Ecology, підтверджує, що життя може існувати в екстремальних умовах і протягом неймовірно тривалих проміжків часу.

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Мікроби, що мешкають у цих древніх породах, розвинулися в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу і мають надзвичайно повільний метаболізм, що дозволило їм вижити мільярди років.

Команда дослідників пробурила 15 метрів углиб землі в магматичному комплексі Бушвельда, відомому своїми багатими родовищами руд. У зразках породи, узятих із глибини, вчені виявили мікробні клітини, щільно упаковані в тріщинах.

Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com

Камінь, якому 2 млрд років. Джерело: link.springer.com Камінь, якому 2 млрд років. Джерело: link.springer.com

Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com

Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com

Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com Мікроби, які процвітають у породі. Джерело: link.springer.com

За допомогою спеціальних методів дослідження вчені підтвердили, що ці мікроби є рідними для зразка породи, а не забруднювачами.

Зокрема, вчені вважають, що подібні мікроорганізми можуть існувати на Марсі, де вік порід сягає кількох мільярдів років.

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