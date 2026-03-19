У яких випадках ТЦК може відмовити у знятті з військового обліку

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зобов’язані вести облік військовозобов’язаних громадян. Водночас під час зміни місця проживання українці нерідко стикаються з несподіваною проблемою — складнощами або навіть відмовою у знятті з військового обліку за попередньою адресою.

Роз’яснення щодо цієї ситуації надали фахівці порталу Юристи.ua. Вони наголошують, що процедура зміни реєстрації для чоловіків призовного віку безпосередньо пов’язана з військовим обліком. Фактично оформити нове місце проживання без оновлення даних у ТЦК неможливо.

Адвокат Юрій Айвазян пояснює, що уникнути взаємодії з військкоматом у разі переїзду не вийде. За його словами, перед реєстрацією за новою адресою громадянин повинен стати на облік у відповідному ТЦК, і альтернативних варіантів закон не передбачає.

Разом із тим найбільші труднощі виникають саме на етапі зняття з обліку за старим місцем проживання. Юрист Владислав Дерій звертає увагу, що цей процес не є автоматичним. Більше того, під час воєнного стану територіальний центр може на законних підставах відмовити у такому знятті. Рішення в кожному випадку ухвалюється індивідуально — з урахуванням мобілізаційних потреб та внутрішніх розпоряджень конкретного ТЦК.

Експерти також зазначають, що нинішні правила є більш м’якими порівняно з початком повномасштабної війни. У період з 2022 до 2024 року діяли значно жорсткіші обмеження — тоді змінювати місце проживання фактично було заборонено. Після 2024 року цю норму скасували, однак водночас запровадили чіткі вимоги щодо обліку.

Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб передбачено обов’язок стати на військовий облік упродовж семи днів після реєстрації нового місця проживання. Це правило є обов’язковим і покликане забезпечити актуальність даних у системі військового обліку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!