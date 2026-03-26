У яких випадках військовозобов’язаний може достроково втратити бронь

Коли підприємство оформлює бронювання працівника, часто виникає питання: чи зберігається відстрочка, якщо людина змінює посаду в межах тієї ж компанії, і чи потрібно проходити процедуру бронювання повторно.

Про особливості таких кадрових змін і випадки, коли бронь можуть скасувати достроково, розповів військовий юрист компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько. Про це пише РБК.

Чи потрібно оформлювати бронь заново

За словами експерта, внутрішнє переведення працівника не є підставою для втрати бронювання. Якщо людина переходить на іншу посаду або до іншого підрозділу в межах тієї ж установи, її відстрочка продовжує діяти автоматично.

Навіть у випадку формального звільнення з однієї посади з подальшим призначенням на іншу в тій самій організації бронь не анулюється. Це передбачено чинним порядком бронювання військовозобов’язаних.

Що має зробити роботодавець

Попри те, що статус працівника зберігається, компанія повинна виконати певні формальності. Зокрема, роботодавець зобов’язаний протягом трьох днів повідомити територіальний центр комплектування про зміну посади або підрозділу.

Після цього інформація оновлюється в електронних системах, і бронювання залишається чинним без додаткових процедур.

Коли бронювання можуть скасувати

Водночас відстрочка не є безстроковою. Існує чіткий перелік підстав, за яких її можуть анулювати достроково. Серед основних:

звільнення працівника (якщо це не внутрішнє переведення);

втрата підприємством статусу критично важливого;

ліквідація компанії або порушення умов бронювання;

ініціатива роботодавця (через подання відповідного запиту).

Нові правила та цифровізація

З 2026 року процедури стали швидшими завдяки цифровізації. Зокрема, скасування бронювання через застосунок Дія відбувається автоматично і зазвичай займає від 24 до 72 годин.

