У Резерв+ не висвітлюється відстрочка: що робити

Більшість видів відстрочки від мобілізації в Україні нині можна продовжити онлайн. Однак важливо, щоб оновлена інформація з’явилася у застосунку Резерв+, інакше можуть виникнути проблеми під час перевірки документів.

Про це повідомляє OBOZ. Зазвичай дані про продовження відстрочки оновлюються автоматично. Якщо цього не сталося, варто з’ясувати причину та виправити ситуацію.

Як працює автоматичне продовження відстрочки

У 2026 році значну частину відстрочок можна оформити без особистого візиту до ТЦК — онлайн або через ЦНАП.

Це стало можливим завдяки електронному обміну даними між реєстром військовозобов’язаних "Оберіг" та іншими державними базами. У більшості випадків інформація оновлюється автоматично.

Хто може скористатися таким механізмом

Автоматичне продовження доступне для таких категорій громадян:

особи з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених у одному шлюбі;

громадяни, які доглядають за дружиною, чоловіком або батьками з інвалідністю I чи II групи;

колишні військовополонені;

члени сімей загиблих військовослужбовців.

Що робити, якщо в Резерв+ немає відстрочки

Якщо продовження оформлено успішно, у застосунку має з’явитися відповідне сповіщення. У такому разі додаткові заяви чи паперові документи не потрібні.

Однак інколи виникають технічні збої або в реєстрах містяться застарілі дані.

Якщо повідомлення не надійшло, необхідно:

перевірити свої дані в державних реєстрах;

за потреби оновити інформацію;

звернутися до ЦНАП або відповідного органу для уточнення даних.

Чому це важливо

Якщо система не підтвердить право на відстрочку через відсутність або помилки в базах, інформація в Резерв+ не оновиться автоматично. У разі перевірки документів відсутність відстрочки у застосунку може стати підставою для мобілізації на загальних умовах.

Щоб уникнути непорозумінь, варто заздалегідь перевірити статус у Резерв+ та переконатися, що всі персональні дані актуальні. Це допоможе уникнути зайвих ризиків і затримок.

