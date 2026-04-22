'У разі розблокування Ормузької протоки угоди з Іраном не буде' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнення домовленостей з Іраном стане неможливим, якщо буде розблокована Ормузька протока. За словами Трампа, Тегеран прагне відновити судноплавство через Ормузьку протоку, щоб щодня отримувати близько 500 мільйонів доларів прибутку та, як він висловився, "зберегти обличчя".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Також американський президент стверджує, що США повністю заблокували протоку. Після цього, за його словами, представники Ірану нібито звернулися з проханням негайно відновити прохід суден.

Трамп наголосив, що у разі такого кроку угода з Іраном, на його думку, стане недосяжною. Він також додав різку заяву про можливі подальші дії США щодо Ірану та його керівництва.

