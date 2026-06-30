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Соціум

У спальні буде прохолодніше: допоможе лайфхак з рушником

Ціхоцька Марія

У спальні буде прохолодніше: допоможе лайфхак з рушником
Суть методу проста: біля відкритого вікна розміщують тканину, змочену холодною водою

Під час сильної спеки температура вночі може залишатися високою, тому багато людей шукають прості способи охолодити спальню без кондиціонера чи постійно увімкненого вентилятора.

Як пояснює експерт з опалення Джон Лоулесс, існує базовий побутовий метод, який може допомогти знизити температуру в кімнаті та полегшити засинання. За словами старшого спеціаліста компанії BestHeating, достатньо використати вологий рушник або простирадло та відкрите вікно. Про це пише Express. 

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Суть методу проста: біля відкритого вікна розміщують тканину, змочену холодною водою. Коли з вулиці надходить тепле повітря, воно проходить через вологу поверхню й частково охолоджується. Цей ефект пояснюється принципом випарного охолодження. Під час випаровування води частина тепла з повітря поглинається, тому у приміщення потрапляє вже більш прохолодний потік. Волога тканина фактично "перехоплює" частину тепла ще на вході в кімнату, знижуючи загальну температуру в спальні.

Хоча такий спосіб не може повністю замінити кондиціонер у періоди сильної спеки, він може стати простим і доступним рішенням для покращення комфорту сну, особливо в будинках, які накопичують тепло протягом дня.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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Соціум