У спальні буде прохолодніше: допоможе лайфхак з рушником

Під час сильної спеки температура вночі може залишатися високою, тому багато людей шукають прості способи охолодити спальню без кондиціонера чи постійно увімкненого вентилятора.

Як пояснює експерт з опалення Джон Лоулесс, існує базовий побутовий метод, який може допомогти знизити температуру в кімнаті та полегшити засинання. За словами старшого спеціаліста компанії BestHeating, достатньо використати вологий рушник або простирадло та відкрите вікно. Про це пише Express.

Читайте також: Вентилятор чи кондиціонер: який пристрій охолодить та не шокує платіжкою за світло

Суть методу проста: біля відкритого вікна розміщують тканину, змочену холодною водою. Коли з вулиці надходить тепле повітря, воно проходить через вологу поверхню й частково охолоджується. Цей ефект пояснюється принципом випарного охолодження. Під час випаровування води частина тепла з повітря поглинається, тому у приміщення потрапляє вже більш прохолодний потік. Волога тканина фактично "перехоплює" частину тепла ще на вході в кімнату, знижуючи загальну температуру в спальні.

Хоча такий спосіб не може повністю замінити кондиціонер у періоди сильної спеки, він може стати простим і доступним рішенням для покращення комфорту сну, особливо в будинках, які накопичують тепло протягом дня.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!