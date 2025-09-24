В Україні почне курсувати новий поїзд 'вихідного дня': які міста сполучить та скільки коштують білети

Найближчими вихідними українці зможуть скористатися новим тимчасовим приміським залізничним рейсом, який з'єднає Фастів і Черкаси без необхідності пересадок. Цей рейс був запущений "Укрзалізницею" для тестування та буде доступний лише 27 вересня та 4 жовтня.

Поїзд №844 вирушатиме з Фастова о 07:49 і прибуватиме до Черкас о 12:48, долаючи відстань за 4 години та 59 хвилин. На зворотньому шляху, рейс №843 з Черкас відправлятиметься о 15:17 і приїжджатиме до Фастова о 20:47, витрачаючи на подорож 5 годин та 30 хвилин, повідомляють в УЗ.

Регіональний поїзд буде робити зупинки на таких станціях, як Київ-Пасажирський, Видубичі-Трипільські, Миронівка, Корсунь, Городище, Черкаська обл., Цвіткове, а також на станціях в Смілі.

Вартість квитків на цей рейс складає 125 грн. Придбати квитки можна безпосередньо в касах вокзалів, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua або через мобільний додаток "Укрзалізниці".

Цей рейс стане зручним варіантом для тих, хто хоче подорожувати між двома містами без зайвих пересадок.

