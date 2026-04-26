В Україні оновлюють правила здачі водійських іспитів: що зміниться

Міністерство внутрішніх справ України представило проєкт наказу, який має оновити правила отримання водійських посвідчень для іноземців, а також посилити контроль за ідентифікацією кандидатів на водіїв. Згідно з пояснювальною запискою, документ підготовлено для вдосконалення процедури складання теоретичного іспиту.

Про це йдеться на сайті МВС. Зокрема, йдеться про запровадження можливості проходити тестування англійською мовою, врегулювання перекладу тестових питань, а також підвищення доступності та якості адміністративної послуги.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Наразі теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху у сервісних центрах МВС складається виключно українською мовою. Однак новий проєкт наказу передбачає офіційне право для іноземців та осіб без громадянства обирати англійську мову під час тестування.

Також пропонується посилити процедуру ідентифікації кандидатів: перед початком як теоретичного, так і практичного іспиту кожного учасника планують фотографувати. Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС відсутнє цифрове фото особи, зображення буде зроблено безпосередньо в сервісному центрі та внесено до бази даних.

Нагадаємо, ми вже писали, які автомобілі здатні проїхати понад 600 тисяч кілометрів.

