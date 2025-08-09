В Україні очікується відчутне здешевлення популярного овоча: скільки зараз коштує

В Україні очікується зниження цін на картоплю. Це сезонне явище, що обумовлене активним продажем врожаїв дрібними фермерами.

Ольга Самойліченко, яка очолює Українську асоціацію виробників картоплі, зазначила, що під час пікового періоду збору врожаю виникає дефіцит сховищ для картоплі. Через це значна частина продукції одразу надходить на ринок. Про це пише AgroPortal.

"Ціни на картоплю зазвичай обвалюють незареєстровані господарства, які не платять податки. Як правило, вони обробляють від 1 до 5 га землі, але їх багато. тож вони впливають на ціни, які невигідні професійним картоплярам", – пояснила Самойліченко і закликала навести порядок на українському ринку картоплі та ввести офіційну статистику щодо цього продукту.

Водночас в УАВК утримуються від чіткого прогнозу щодо цін на картоплю. Експерти мають різні погляди: одні впевнені, що гуртова ціна знизиться, інші ж вважають, що вона залишиться на рівні імпортних цін – близько 20 грн/кг, через ймовірний дефіцит на внутрішньому ринку.

Вартість картоплі в Україні

Ціна на картоплю в Україні змінюється залежно від різних факторів, таких як продавець та сорт самого овоча. За інформацією від "Мінфіну", середня ціна на 1 кг картоплі в липні була наступною:

молода картопля – 28,32 грн;

картопля – 35,41 грн;

рожева картопля – 41,04 грн.

Індекс споживчих цін на цей продукт становив 90,17%, що означає зниження його середньої вартості на 9,83% порівняно з попереднім місяцем.

Наразі ціни на картоплю в основних торгових мережах країни виглядають так:

Metro – 20,70 грн/кг;

Novus – 17,99 грн/кг;

Auchan – 32,90 грн/кг;

"Фора" – 18,90 грн/кг;

"Сільпо" – 27,00 грн/кг;

АТБ – 19.79 грн/кг;

Varus – 19,30 грн/кг.

