В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує
На українському ринку столового буряку спостерігається суттєве здешевшання. Наразі овоч коштує в межах 4–9 грн за кілограм — залежно від якості продукції та обсягів партій. У середньому це приблизно на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
Про це повідомляють аналітики платформи EastFruit. За їхніми даними, падіння цін пов’язане передусім із сезонним зростанням пропозиції: домогосподарства активно розпродають запаси буряку, що накопичилися. Водночас темпи реалізації сповільнилися, що також чинить додатковий тиск на ринок.
Експерти зазначають, що попит з боку роздрібних мереж і оптових покупців залишається невисоким, що ще більше сприяє зниженню вартості. У результаті нині буряк в Україні продається в середньому на 65% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.
Подібні тенденції фіксуються і щодо інших овочів. Зокрема, на початку березня знизилися ціни на моркву — через збільшення пропозиції після активного продажу продукції зі сховищ.
