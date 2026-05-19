В Україні подешевшав популярний овоч: ціни на продукти в Україні

Цього тижня в Україні спостерігається зниження цін на капусту врожаю 2026 року: її продають у межах 34–40 грн/кг, що приблизно на 18% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня. Аналітики пояснюють таку динаміку збільшенням пропозиції на ринку через активний старт сезону збору ранньої капусти, а також помірним попитом з боку покупців.

Про це пише EastFruit. Як зазначається, більшість українських господарств уже вийшли на масове збирання врожаю, що створило надлишок продукції. Додатково тиск на ціни посилює обережна поведінка оптових і роздрібних закупівельників, які віддають перевагу невеликим партіям через обмежений термін зберігання овоча.

Попри нинішнє здешевлення, капуста нового врожаю коштує приблизно на 14% більше, ніж у той самий період минулого року. Експерти пов’язують це з несприятливими погодними умовами навесні, зокрема затяжним холодним періодом.

Водночас на ринку зберігається стабільний попит на торішню капусту належної якості. За даними EastFruit, білокачанна капуста врожаю 2025 року наразі продається по 10–17 грн/кг, тоді як тижнем раніше ціни коливалися в межах 8–15 грн/кг.

