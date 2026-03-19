В Україні подешевшали популярні фрукти: яка ціна за кілограм

За підсумками 11-го тижня 2026 року на торгових майданчиках суттєво зросла кількість оголошень про продаж овочів і фруктів. Найбільше пропозицій, як і раніше, припадає на білокачанну капусту — її обсяги на ринку збільшуються, що продовжує тиснути на ціни. Водночас продукція з теплиць поступово дорожчає.

Про ситуацію на ринку повідомляють аналітики EastFruit. За їхніми даними, за тиждень кількість оголошень на платформі зросла приблизно на 15%, а свою продукцію пропонували продавці з 13 країн. Найактивніше збільшували пропозицію учасники з Узбекистану та Єгипту, також помітно активізувалися продавці з України та Греції. Після перерви на платформу повернулися постачальники з Киргизстану, Північної Македонії та Китаю, тоді як активність польських продавців дещо знизилася.

Серед овочів найбільше пропозицій традиційно припадає на білокачанну капусту, яка дешевшає через надлишок на ринку. Також значно активніше продають цибулю та столовий буряк. Помітно збільшилися обсяги картоплі з Єгипту, тоді як моркви стало трохи менше. Водночас відновилися продажі пекінської та червонокачанної капусти.

Цього тижня до переліку найпопулярніших товарів уперше в сезоні увійшла редиска — її активно реалізують тепличні господарства Закарпаття. Також стабільним попитом користуються цвітна капуста та червона цибуля.

У фруктово-ягідному сегменті лідерство зберігають яблука, причому їх пропозиція продовжує зростати. Крім того, Україна готується до регулярних поставок яблук до Індії. Частіше на ринку з’являються груші, а також збільшується пропозиція суниці садової з Єгипту та Греції — завдяки цьому вона вперше цього сезону потрапила до списку найпопулярніших товарів. Також з’явилися пропозиції лимонів із Китаю.

Найбільший інтерес серед покупців викликала редиска, особливо в південних регіонах України, де сезон стартував із затримкою. Також активно шукали постачальників огірків і суниці.

Щодо цін, то на українському ринку продовжили дешевшати морква, картопля, столовий буряк і білокачанна капуста. Другий тиждень поспіль знижується вартість пекінської капусти через зростання пропозиції. Натомість тепличні овочі дорожчають — зокрема, підвищилися ціни на огірки, помідори, броколі та часник. З появою ранньої редиски її вартість наразі вища за продукцію зі сховищ. Також у сегменті зелені зросли ціни на кріп, салат і петрушку.

Серед фруктів спостерігається подорожчання бананів і хурми. Водночас через збільшення пропозиції дешевшає суниця садова, а також знизилися ціни на мандарини, грейпфрути й авокадо.

Загалом поточна ситуація багато в чому повторює тенденції минулого року: найбільше пропонують білокачанну капусту, а найбільший попит традиційно припадає на редиску та огірки.

