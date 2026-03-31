В Україні подорожчав один з овочів борщового набору: скільки коштує

За минулий тиждень гуртові ціни на картоплю в Україні продовжили знижуватися. Наразі її продають у межах 5–11 грн/кг, тоді як раніше ціни трималися на рівні 6–12 грн/кг.

Водночас, за даними аналітиків EastFruit, морква помітно подорожчала — одразу на 2 грн, до 8–13 грн/кг. Інші овочі так званого "борщового набору" здебільшого дешевшали. Зокрема, буряк і ріпчаста цибуля втратили приблизно по гривні: буряк подешевшав до 7–10 грн/кг, а цибуля — до 6–8 грн/кг. Ціна на білокачанну капусту залишилася без змін.

Натомість інші види капусти демонструють зростання вартості. Пекінська капуста подорожчала до 25–35 грн/кг, червонокачанна — до 20–25 грн/кг, а цвітна — до 170–185 грн/кг.

Серед тепличних овочів знову піднялися ціни на томати — до 160–170 грн/кг. Водночас огірки, навпаки, почали дешевшати завдяки збільшенню пропозиції: їхня вартість знизилася до 140–220 грн/кг.

Найбільше за тиждень додав у ціні солодкий перець — зараз його продають по 250–270 грн/кг, тоді як раніше він коштував 200–260 грн/кг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!