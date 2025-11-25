В Україні подорожчали популярні овочі та фрукти: скільки коштує кілограм

Аналітики повідомляють, що за минулий тиждень в Україні помітно зросли ціни на низку популярних овочів та фруктів. Зокрема, ріпчаста цибуля подорожчала з 6–9 грн до 7–10 грн за кілограм. Попри це, її вартість залишається настільки низькою, що деякі фермери навіть не беруться за збирання врожаю.

Найпомітніше зростання зафіксоване в сегменті огірків: тепер їх продають по 100–140 грн/кг, тоді як ще тиждень тому ціни становили 80–120 грн/кг. Дорожчати почав і редис, який нині коштує 25–30 грн/кг. У продавців зелені зросли ціни на зелену цибулю (95–105 грн/кг) та кріп (145–155 грн/кг). Про це повідомили аналітики EastFruit.

Схожа тенденція спостерігається й на ринку фруктів. Підвищення торкнулося апельсинів та мандаринів — їхня вартість тепер становить 65–80 грн/кг та 60–120 грн/кг відповідно. Значно подорожчав і гранат: замість попередніх 50–100 грн/кг покупцям тепер доведеться віддати 100–120 грн/кг.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

За оцінками експертів, нинішня стабільність на ринку овочів може виявитися тимчасовою, оскільки взимку ціни здатні зрости на 10–25%. Це вже помітно на прикладі тепличних овочів — через холодну осінь виробникам доводиться витрачати більше ресурсів на опалення, що й спричиняє здорожчання продукції.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!