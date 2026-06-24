В Україні подорожчають основні складові продуктового кошика: якими будуть ціни

Попри традиційне літнє здешевлення багатьох продуктів, цього року українцям варто готуватися до нового підвищення цін на продовольство. Найбільше можуть подорожчати м’ясо, молочна продукція та хліб, вартість яких, за прогнозами, зросте на 8–20%.

Про це заявив медіа заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, на формування цін впливають зростання витрат на оплату праці, інфляційні процеси та коливання валютного курсу.

Які продукти подорожчають

За оцінками експерта, найбільш відчутне зростання цін очікується у таких категоріях:

М’ясна та молочна продукція — протягом літа ціни можуть зрости на 8–20%.

Хліб і хлібобулочні вироби — до кінця року вартість цієї продукції може збільшитися ще на 12–15%. З урахуванням уже зафіксованого подорожчання загальне річне зростання цін на хліб може перевищити 25%.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Марчук зазначає, що виробники змушені переглядати ціни через підвищення собівартості виробництва, зокрема через зростання зарплат, інфляцію та залежність від валютних коливань.

Що буде з цінами на овочі та фрукти

На ринку овочів і фруктів, за словами експерта, спрацює звичний сезонний фактор. Із надходженням великої кількості продукції з відкритого ґрунту в липні–вересні очікується тимчасове зниження цін.

Водночас така тенденція триватиме недовго. Після завершення активного сезону збору врожаю овочі почнуть закладати на зберігання, що збільшить витрати виробників на логістику та утримання складських приміщень. У результаті вже восени овочева продукція може подорожчати ще на 8–15%.

Таким чином, період із липня до вересня стане найсприятливішим для купівлі сезонних овочів і фруктів, тоді як із настанням осені ціни на них знову підуть угору.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!