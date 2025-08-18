В Україні знизиться температура: в які області прийде холод з півночі Європи

Цього тижня українцям варто готуватися до нестабільних погодних умов. Температура коливатиметься залежно від регіону, а дощі час від часу нагадуватимуть про себе.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича, опублікованому на сайті meteoprog. Він зазначив, що територією України періодично переміщатимуться атмосферні фронти та зони підвищеного тиску, що спричинятиме різкі зміни в погоді та нестабільність атмосферного тиску. Подекуди очікується сильний, поривчастий вітер, який може створювати дискомфорт.

"Найбільш спекотна погода передбачається у південно-східній частині України, у той час як на західні та північні області у другій половині тижня почне поширюватися більш прохолодна та свіжа повітряна маса із північної частини Європи", - відзначив синоптик.

У перший день тижня на території Прикарпаття, Буковини, Вінницької області та в північно-східних регіонах України очікуються опади у вигляді дощу, подекуди з грозами. Швидкість вітру становитиме 5–10 м/с, але в Одеській області та окремих районах сходу країни пориви можуть сягати 15–17 м/с.

Читайте також: Куди поділися колорадські жуки: науковець пояснив літнє зникнення шкідників в Україні

Температурний фон буде досить комфортним: у більшості областей повітря прогріється до +21…+27 °С, а на півдні, зокрема в Криму, Приазов’ї та на Донбасі - стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +30…+35 °С.

У вівторок, 19 серпня, по всій Україні очікується малохмарна погода без опадів. Температура вночі становитиме +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С. У південній частині вночі +13…+18 °С, а у денні години +26…+31 °С.

У середу, 20 серпня, над територією України збережеться стабільна суха погода. Нічна температура коливатиметься в межах +12…+18 °С, а вдень повітря прогріється до +26…+31 °С. У південних регіонах місцями очікується спека до +33 °С.

Нагадаємо, раніше експерти назвали регіони України, що потерпають від шкідників і посухи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!