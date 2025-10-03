В Україні прогнозують новий стрибок цін: скільки коштуватимуть бензин, газ та дизель

Вже на початку 2026 року вартість пального в Україні може зрости. За оцінками паливного експерта, засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, підвищення акцизу спричинить подорожчання бензину та дизельного палива приблизно на 1,5 грн за літр, а автогазу – на близько 1 грн.

Водночас він наголосив, що цей ефект водії не відчують одразу. Про це Льоушкін повідомив в інтерв’ю УНІАН.

За словами експерта, формальне підвищення акцизів заплановане з 1 січня 2026 року. Однак різке зростання цін на АЗС у перші дні нового року малоймовірне. Це пояснюється тим, що оператори зазвичай формують запаси палива за старими ставками і ще певний час реалізують його за попередніми цінами.

"До лютого реалізовуватимемо ще грудневі запаси пального. Традиційно перед зростанням акцизів оператори ринку заздалегідь роблять активні закупівлі", – пояснив Дмитро Льоушкін.

Відтак реальне підвищення цін на бензин, дизель та газ у межах 1–1,5 грн за літр очікується вже з лютого 2026 року.

Експерт також звертає увагу на ще одну проблему, яка може проявитися швидше, ніж акцизне подорожчання. Йдеться про невеликі автозаправні станції у регіонах, що вже від жовтня відчують наслідки підвищення мінімальної зарплати для персоналу.

Збільшення витрат на оплату праці в "низький сезон" робить утримання таких заправок дорожчим. У результаті їхні власники можуть опинитися перед непростим вибором: або закривати бізнес, або збільшувати обсяги продажу для покриття витрат.

Через відсутність зростання попиту ціни на пальне можуть піднятися на 1–1,5 грн за літр. Водночас, за словами Дмитра Льоушкіна, не виключені й сумнівні схеми на АЗС – від недоливу до продажу неякісного пального.

Експерт зазначає, що якщо впродовж найближчих двох тижнів світові котирування на нафту залишаться стабільними, українські водії можуть побачити короткострокове зниження цін. Зокрема:

бензин і дизель можуть втратити у ціні 1,5–2 грн;

газ – близько 1 грн за літр.

Втім, існує ризик ситуативного дефіциту пального, пов’язаний із новими обмеженнями на транспортування через румунський порт Констанца. Такі логістичні труднощі, навпаки, можуть знову підштовхнути вартість угору.

