В Україні стрімко падають ціни на популярний овоч: експерти б’ють на сполох через якість

Цього тижня українські фермери продають цибулю за ціною від 5 до 10 грн за кілограм – залежно від якості продукції та обсягів партій. Це приблизно на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit. Аналітики зазначають, що поточний рівень цін на цибулю в Україні є найнижчим щонайменше за останні чотири сезони.

Виробники повідомляють про помітне зниження попиту на цибулю, тоді як пропозиція на ринку продовжує зростати.

За даними аналітиків, поглиблення негативних цінових тенденцій пов’язане зі збільшенням кількості продукції середньої та низької якості.

Читайте також: Ціни на яйця в Україні різко пішли вгору: названа актуальна вартість десятка

"Через тривалі дощі під час збору врожаю якість овочів суттєво погіршилася, тому значна частина цибулі не придатна для тривалого зберігання", – зазначають експерти. – "Щоб швидше продати такий товар, фермери змушені продовжувати знижувати ціни. Натомість якісна цибуля рідко потрапляє на ринок, адже виробники вирішили залишити її в сховищах до підвищення цін".

Наразі вартість цибулі в Україні приблизно на 40% нижча, ніж у той самий період минулого року.

Нагадаємо, що минулого тижня ціни також впали приблизно на 20%, продовживши загальну тенденцію здешевлення.

Раніше ми розповідали, що ціни на деякі овочі в Україні істотно підскочили.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!