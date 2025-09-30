В Україні істотно подешевшала картопля: скільки тепер просять за кілограм

В Україні спостерігається значне здешевлення картоплі. Зараз великі супермаркетні мережі пропонують її за ціною близько 15,57 грн за кілограм, що на понад 6 гривень менше порівняно з кінцем серпня. Експерти прогнозують, що ціна картоплі продовжить знижуватися, і до жовтня вона може досягти 10 грн/кг.

Згідно з даними Мінфіну, деякі супермаркетні мережі встановили ціни на картоплю в межах від 12,9 до 18,9 грн за кілограм. Зокрема:

Auchan – 14,9 грн/кг;

Megamarket – 18,9 грн/кг;

Metro – 12,9 грн/кг.

Що буде з цінами на картоплю в Україні найближчим часом

Згідно з прогнозом комерційного директора компанії "Ван Дайк Технікс" Андрія Марущака, ціни на картоплю й надалі будуть знижуватися, повідомляє AgroWeek. Він зазначив, що в жовтні вартість може досягти 10 грн за кілограм.

"Цін, до яких ми звикли, – по 5 грн, – вже не буде. Картопля вже ніколи не буде такою дешевою. Але я думаю, що 10 грн за кілограм – таку ціну ми зможемо побачити. Але лише на початку сезону (збору врожаю. – ред.) – у жовтні", – зазначив фахівець.

Водночас в EastFruit зазначають, що виробники не прогнозують підвищення ціни на овоч. Це пов'язано з великою пропозицією картоплі на ринку.

"Учасники ринку налаштовані песимістично. За їхніми словами, враховуючи досить великі обсяги картоплі на ринку, розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться", – йдеться в повідомленні.

