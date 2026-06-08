В Україні впала вартість на популярний овоч: скільки коштує

З початком активного сезону збору врожаю українські виробники помідорів змушені знижувати ціни через суттєве збільшення пропозиції на ринку. Масове надходження томатів із літніх теплиць посилило конкуренцію між господарствами та сприяло здешевленню продукції. Водночас, попри падіння вартості, помідори все ще коштують значно дорожче, ніж рік тому.

Аналітики EastFruit зазначають, що подібна ситуація є традиційною для початку літа, коли на прилавках з’являється велика кількість овочів нового врожаю.

Чому дешевшають томати

Збільшення обсягів збору тепличних помідорів призвело до перенасичення ринку. Виробники отримали великі партії продукції, які необхідно швидко реалізовувати, адже томати мають обмежений термін зберігання. У результаті господарства були змушені переглянути цінову політику, щоб уникнути накопичення залишків і підтримати продажі.

Наразі великі тепличні підприємства відпускають помідори за ціною від 90 до 130 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дешевше порівняно з показниками наприкінці попереднього тижня.

Фахівці пояснюють, що певний час виробники намагалися утримувати вищі ціни, однак попит не відповідав пропозиції. Через зниження темпів продажів аграрії були змушені піти на цінові поступки.

Що вплинуло на ринок

Головним фактором здешевлення стало порушення балансу між попитом і пропозицією. Із початком масового збору врожаю кількість томатів на ринку суттєво зросла, тоді як попит залишився майже незмінним.

У таких умовах виробники та постачальники почали активніше конкурувати за покупця. Щоб швидше реалізувати продукцію та мінімізувати ризики втрат, багато господарств знизили відпускні ціни.

Крім того, із розширенням присутності українських овочів на ринку імпортні томати поступово втрачають свої позиції, що також впливає на формування вартості.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Ціни все ще вищі, ніж торік

Попри нинішнє здешевлення, вартість помідорів залишається значно вищою за минулорічні показники. За оцінками аналітиків, на початку червня 2026 року українські томати продаються в середньому на 37% дорожче, ніж у цей самий період 2025 року.

Експерти прогнозують, що зі збільшенням пропозиції тепличної та ґрунтової продукції ціни можуть продовжити поступове зниження, особливо в регіонах, де сезон збору врожаю набирає обертів.

Скільки коштують помідори в супермаркетах

За даними моніторингу роздрібного ринку станом на початок червня, середня ціна помідорів в українських супермаркетах становить близько 143,6 грн за кілограм. Вартість залежить від сорту та торговельної мережі.

Найнижчі ціни серед популярних супермаркетів зафіксовані на такому рівні:

Novus — від 113,89 грн/кг;

— від 113,89 грн/кг; Сільпо — від 116 грн/кг;

— від 116 грн/кг; Varus — від 149,90 грн/кг.

Фахівці ринку очікують, що впродовж найближчих тижнів, із подальшим збільшенням обсягів нового врожаю, томати можуть стати ще доступнішими для споживачів.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!