У Yasno попередили про можливі відключення світла через спеку: подробиці

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко попередив, що через аномальну спеку в Україні стрімко зростає споживання електроенергії. У зв’язку з цим він порадив громадянам завчасно зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Про це Коваленко написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, хвиля спеки, яка охопила Європу та Україну, суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Лише в Києві кожне підвищення температури приблизно на три градуси додає близько 100 МВт споживання.

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Коваленко пояснив, що основною причиною є активне використання кондиціонерів у квартирах, офісах, магазинах, торговельних центрах та на підприємствах. Водночас він наголосив, що високі температури створюють додаткове навантаження й на енергетичне обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни та неодноразово зазнавало пошкоджень через російські атаки.

Очільник Yasno нагадав, що після масованих зимових обстрілів енергетикам вдалося відновити значну частину пошкодженої інфраструктури. Проте нині триває сезон планових ремонтів, тому частина об’єктів перебуває на відновленні, а решта працює майже на межі своїх можливостей.

За його оцінкою, найближчими днями енергосистема функціонуватиме у напруженому режимі. Водночас Коваленко висловив сподівання, що вдасться уникнути серйозних обмежень електропостачання, однак закликав українців бути готовими до можливих змін, тримати зарядженими гаджети та павербанки й уважно стежити за офіційними повідомленнями енергетиків.

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