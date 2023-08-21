'Відтак' не означає 'отже': мовознавець пояснив правильне значення слова

В українській мові існує чимало слів, які вживають з неправильним значенням. Зокрема, люди часто хибно трактують слово "відтак".

Про це "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець та дослідник Олександр Авраменко. За його словами, цей прислівник нерідко вживають у значенні "отже", або "тому".

Втім, це слово має абсолютно інакше значення. Мовознавець вказав, що прислівник "відтак" означає потім, далі, після чого-небудь.

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"Наприклад, "спочатку жив у Вінниці, а відтак в Одесі". Це те ж саме, що "спочатку жив у Вінниці, а потім в Одесі", – пояснив Авраменко.

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