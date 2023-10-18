У Франції знайшли 4000-річну карту скарбів стародавнього світу (фото)

Дослідники на півночі Франції розкривають таємниці давнього світу завдяки стародавній плиті Сен-Белек, яка може стати ключем до археологічних скарбів минулого.

За відомостями зі статті у "Nature Cancer", цей артефакт може виявитися справжньою "картою скарбів" світового рівня, повідомляє IFLScience.

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Старовинний камінь, відомий під назвою плита Сен-Белек, спершу виявили місцеві археологи ще у 1900 році під час розкопок на доісторичному майданчику в Фіністері, Франція. Проте, він загубився на понад століття і випадково був відкритий лише у 2014 році.

Плита містить незвичайні гравюри, які, на думку археологів, розкривають деталі річки Одет та її долини. Дослідники підрахували, що 80% знаків на плиті відповідає території приблизно 29-кілометрової (18-мильної) ділянки Одет, тому у 2021 році плиту Сен-Белек визнали найстарішою 3D-картою Європи.

З того часу археологи долають виклики, пробуючи розшифрувати картографічні символи, щоб розпочати пошуки інших артефактів бронзового віку. Іван Пайллер, професор Університету Західної Бретані, наголошує на значущості використання цього артефакту в археології, особливо порівнюючи зі сучасними технологіями, такими як радіолокаційне обладнання та аерофотознімки.

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Зазвичай, археологи використовують ці сучасні методи, але плита Сен-Белек пропонує новий підхід, який інколи передбачає і часовий фактор. "Це карта скарбів", - запевнив Пейлер.

Археологи визнають, що це лише початок. Для того, щоб розкрити всі таємниці, вказані на плиті, команді доведеться обстежити кожну зону, а потім зіставити їхні результати з гравіюваннями. Процес може зайняти щонайменше 15 років, але вони впевнені, що варто кожної витраченої години.

Початково археологи не мали зовсім зрозумілої картини про значення плити Сен-Белек. Але експерти, які вивчали її після повторного виявлення в 2014 році, відразу впізнали її потенціал.

"Деякі вигравіровані символи негайно отримали зміст", - сказав Пайлер. Археологи розгледіли річки та гори Рудуалека, регіону Бретань, залишивши шлях понад 500 кілометрів (310 миль) від Парижа в грубих нерівностях і лініях плити. Також на плиті виявлені маленькі ямки, що можуть свідчити про наявність курганів, житла або інших археологічних об'єктів. Якщо археологам вдасться знайти ці об'єкти, це може призвести до відкриття безцінних археологічних знахідок.

Тим часом Пейлер та його колеги повернулися на майданчик, де спершу знайшли плиту. Вони відшукали інші фрагменти плити, які відірвалися від неї в історичному минулому, що може вказувати на еволюцію влади в бронзовому віці на цих землях.

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"Плита з гравіюванням втратила своє первинне призначення та була використана як будівельний матеріал", – додав Клемент Ніколя з Французького національного центру науково-дослідних інститутів (CNRS). У цьому процесі можуть розкрити речові історії та культурну спадщину давніх громад на півночі Франції.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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