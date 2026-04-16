Військовозобовʼязаний не зʼявився на ВЛК бо був на лікарняному: чи оштрафує його ТЦК

Деснянський районний суд Чернігова відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного, який просив скасувати дві постанови територіального центру комплектування про накладення штрафів. Позивач, який перебуває на військовому обліку, оскаржив рішення начальника ТЦК та СП №337 і №338 від 5 березня 2025 року. Йшлося про адміністративні стягнення у розмірі по 17 тисяч гривень кожне.

Про це пише sud.ua. Перший штраф був накладений за неявку за повісткою, другий — за відмову проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

За матеріалами справи, 2 березня 2025 року чоловіка доставили до ТЦК, де він відмовився проходити військово-лікарську комісію за виданим направленням. Окремо йому закинули неявку за повісткою, яка була оформлена ще 15 січня 2025 року.

Чоловік стверджував, що повістку не отримував, а розгляд справ відбувся без його участі. Також він зазначав, що повідомляв ТЦК про хворобу та перебування на лікарняному, тому не міг прибути особисто.

Крім того, позивач наполягав, що саме направлення на медогляд не може бути достатньою підставою для адміністративної відповідальності.

У ТЦК заперечили ці доводи. Там вказали, що повістку було направлено рекомендованим листом за місцем реєстрації, а повернення кореспонденції через відсутність адресата підтверджує належне повідомлення.

Також у центрі комплектування наголосили, що чоловік свідомо відмовився проходити медичний огляд.

Суд став на бік відповідача та повністю відмовив у задоволенні позову.

У рішенні зазначено, що повістка була сформована в електронному вигляді, підписана кваліфікованим електронним підписом керівника ТЦК, містила QR-код і була надіслана рекомендованим листом з описом вкладення. Це відповідає чинному порядку мобілізаційного оповіщення.

Також суд визнав, що направлення на ВЛК створює обов’язок пройти медичний огляд, а безпідставна відмова може кваліфікуватися як адміністративне правопорушення.

Позивач посилався на електронний лікарняний, відкритий у період з 3 по 7 березня 2025 року. Однак суд зазначив, що сам факт перебування на лікарняному не доводить неможливість участі в розгляді справи.

Крім того, скріншоти телефонних дзвінків, якими чоловік намагався підтвердити звернення до ТЦК, суд не визнав належним доказом, оскільки з них неможливо встановити ані зміст розмови, ані належність номера позивачу.

Суд дійшов висновку, що постанови ТЦК були винесені уповноваженою особою в межах закону та з дотриманням встановленої процедури.

