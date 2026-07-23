Військовий з СЗЧ: юрист пояснив, як повернутись на службу без наслідків

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ), можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою. За певних умов закон дозволяє уникнути кримінальної відповідальності та відновити всі належні виплати й соціальні гарантії.

Про це в коментарі для Новини.LIVE розповіла адвокатка, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова. За словами юристки, повне звільнення від кримінальної відповідальності можливе відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України, яка регулює порядок добровільного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Для цього необхідно виконати низку умов.

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Скористатися спрощеною процедурою можна лише в тому випадку, якщо це перший випадок самовільного залишення частини або дезертирства. Крім того, військовослужбовець має самостійно повернутися до служби, а не бути затриманим правоохоронними органами. Наступний крок — отримання письмової згоди командира військової частини, який має підтвердити готовність прийняти військовослужбовця назад та дозволити продовження служби.

Після цього військовослужбовець або його адвокат звертається до слідчого Державного бюро розслідувань чи прокурора із клопотанням про намір повернутися на службу. За наявності письмової згоди командира слідчий або прокурор звертається до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Що відбувається після рішення суду

Як пояснила Діна Дрижакова, суд ухвалює рішення про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 5 ст. 401 КК України. Після повернення до військової частини та набрання законної сили судовою ухвалою військовослужбовцю відновлюють усі види грошового забезпечення, а також пільги й соціальні гарантії, передбачені законодавством.

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