Горобці зникають з міських вулиць: орнітологи попередили про тривожні наслідки

Українське товариство охорони птахів проголосило 2024 рік роком горобця хатнього через те, що його популяція щороку зменшується.

У населених пунктах України горобців майже не залишилося. Це змушує орнітологів застерігати про небезпеку для екосистеми. Про це пише mukachevo.net.

В Україні нараховується три види горобців: міський, польовий і чорногрудий. За словами експерта Дунайсько-Карпатської програми Андрія Кийка, чисельність горобців зменшується з кількох причин:

через зменшення кількості приватних будинків, під дахами яких горобці зазвичай будують гнізда, птахи втрачають місця для проживання. Будівлі стають герметичними, з переважанням бетону і пластику, без звичних для птахів щілин;

смітники, що раніше служили джерелом їжі для горобців, стали менш доступними: сміття тепер викидають у щільні поліетиленові пакети або зберігають у закритих пластикових контейнерах, що ускладнює доступ птахів до харчових відходів;

скорочення числа домогосподарств, що утримують домашню птицю;

зникнення колгоспних зерноскладів;

коти в містах ловлять горобців.

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Львівський орнітолог Вадим Жуленко зазначив, що однією з причин є надмірне прибирання міст. Залишені гілки або дерева не залишаються в урбаністичному середовищі, а саме в них горобці знаходять притулок.

Він зазначив, що через це в центрі, зокрема у Львові, ці птахи майже повністю зникли. Подібна ситуація спостерігається і в Харкові.

"У місті майже зникли горобці та синиці. Влітку ці птахи стають "заслоном" розмноженню всяких шкідливих комах. Своїх пташенят вони саме комахами і вигодовують. У зимовий період ці птахи харчуються насінням трави й інших рослин. Тепер трави немає й у них немає місць для гніздування. Дерева стоять обпиляні, кущі "вибриті", – розповіла місцева екоактивістка Галина Турчина.

За словами експертів, наслідки зникнення горобців можуть бути серйозними, оскільки ці птахи стримують розмноження шкідливих комах.

"Своїх пташенят вони саме комахами і вигодовують. У зимовий період ці птахи харчуються насінням трави й інших рослин. Тепер трави немає й у них немає місць для гніздування. Дерева стоять обпиляні, кущі "вибриті", – пояснила Галина Турчина.

Нагадаємо, раніше фотограф показав, як миша щодня прибирала в його коморі.

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