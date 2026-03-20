Чи має право ТЦК силою утримувати мобілізованого: пояснення юриста

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні питання дотримання прав громадян під час взаємодії з територіальними центрами комплектування (ТЦК) залишається особливо важливим. Незважаючи на окремі повідомлення про нібито примусове утримання, чинне законодавство чітко окреслює межі повноважень цих органів.

Навіть під час мобілізації діяльність ТЦК регулюється законом і не виходить за встановлені рамки. Водночас на практиці іноді виникають ситуації, коли громадяни заявляють про фактичне затримання або утримання в приміщеннях центрів. Експерти пояснюють, що подібні випадки часто пов’язані з недостатньою обізнаністю людей щодо своїх прав і процедур. Про це повідомляє РБК.

Адвокат Ярослав Хлівний наголошує: працівники ТЦК не мають права затримувати осіб або застосовувати силу. Такі повноваження належать виключно правоохоронним органам, зокрема поліції, і можуть реалізовуватися лише в межах визначеної законом процедури. Представники територіальних центрів не уповноважені діяти примусово.

Водночас юрист звертає увагу, що іноді самі громадяни погоджуються на дії, які виходять за межі закону — переважно через необізнаність або пасивну позицію щодо захисту власних прав.

Навіть у разі порушення правил військового обліку, наприклад ігнорування повістки чи несвоєчасної явки, це не дає підстав для примусового утримання людини працівниками ТЦК. У таких випадках може наставати адміністративна відповідальність або залучатися поліція, але самостійне застосування сили з боку представників центрів є незаконним.

Фахівці радять громадянам заздалегідь готуватися до візиту до ТЦК, щоб уникнути непорозумінь і пришвидшити процедури. Із собою варто мати паспорт, ідентифікаційний код та військово-облікові документи. Також доцільно підготувати підтвердження права на відстрочку або інших важливих обставин — наприклад, документи про склад сім’ї, свідоцтва про народження дітей чи підтвердження статусу багатодітної родини.

Окрім цього, у разі потреби слід мати документи, що підтверджують догляд за людьми з інвалідністю, а також медичні довідки, історію хвороби чи висновки лікарських комісій. Це допоможе коректно зафіксувати всі обставини та уникнути зайвих питань під час перевірки.

