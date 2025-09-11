Часу обмаль: в Україні прогнозують стрибок цін на картоплю

Українців попереджають про неминуче підвищення цін на картоплю. За прогнозами, найдешевше цей овоч можна буде придбати лише до середини жовтня.

Як пояснив директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для "Суспільного", значна частина вартості картоплі формується за рахунок логістики. Зважаючи на високі ціни на пальне, транспортування істотно впливає на кінцеву ціну продукту.

Експерт радить тим, хто хоче заощадити, купувати картоплю безпосередньо у селах. "У господарів можна знайти по 12–13 гривень за кілограм, тоді як у супермаркетах доведеться платити майже вдвічі дорожче. Під час масового збору врожаю ціни на картоплю становитимуть приблизно 14–15 гривень за кілограм", – зазначив Пендзин.

Експерт зауважив, що з другої половини жовтня українцям варто готуватися до поступового зростання цін на картоплю.

"До середини жовтня ще можна буде купувати її за відносно низькою ціною, але далі вартість піде вгору. Це пов’язано з додатковими витратами на зберігання, які закладаються у ціну під час продажу в роздрібних мережах", – пояснив Пендзин.

Станом на зараз ціни в українських супермаркетах виглядають так:

у АТБ картоплю пропонують по 14,85 грн/кг;

у Сільпо – від 14,70 грн/кг;

у Varus – за 14,50 грн/кг.

Раніше ми розповідали, що в Україні відчутно змінились ціни на деякі овочі та фрукти.

