Времени мало: в Украине прогнозируют скачок цен на картофель

Украинцев предупреждают о неизбежном повышении цен на картофель. По прогнозам, дешевле всего этот овощ можно будет приобрести только к середине октября.

Как пояснил директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзын в комментарии "Суспільному", значительная часть стоимости картофеля формируется за счет логистики. Учитывая высокие цены на топливо, транспортировка оказывает существенное влияние на конечную цену продукта.

Эксперт советует тем, кто хочет сэкономить, покупать картошку непосредственно в деревнях. "У хозяев можно найти по 12–13 гривен за килограмм, в то время как в супермаркетах придется платить почти вдвое дороже. Во время массового сбора урожая цены на картофель составят примерно 14–15 гривен за килограмм", – отметил Пендзын.

Читайте также: Рекордный скачок цен: какой продукт в Украине подорожал сразу на 74%

Эксперт отметил, что со второй половины октября украинцам следует готовиться к постепенному росту цен на картофель.

"До середины октября еще можно будет покупать ее по относительно низкой цене, но дальше стоимость пойдет вверх. Это связано с дополнительными расходами на хранение, которые закладываются в цену при продаже в розничных сетях", – пояснил Пендзын.

На сегодняшний день цены в украинских супермаркетах выглядят так:

в АТБ картофель предлагают по 14,85 грн/кг;

в Сильпо – от 14,70 грн/кг;

в Varus – за 14,50 грн/кг.

Ранее мы рассказывали, что в Украине значительно изменились цены на некоторые овощи и фрукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!