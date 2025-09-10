Рекордний стрибок цін: який продукт в Україні подорожчав одразу на 74%

В Україні у серпні 2025 року спостерігалася найнижча інфляція з початку року. Річний приріст цін зменшився з 14,1% до 13,2% порівняно з серпнем 2024 року. Основним чинником загального зростання цін залишилось подорожчання продуктів харчування: з початку року вони подорожчали на 8,4%, а з серпня 2024-го – на 20,5%. За рік найбільше в ціні виросли яйця, їх вартість зросла на 74,3%.

Ці дані надає Державна служба статистики України. Важливо зазначити, що, як і в будь-якій іншій офіційній статистиці, в обчисленнях використовуються середні ціни на різні товари.

"Споживчі ціни в серпні 2025 року порівняно з липнем 2025 року знизилися на 0,2%", – зазначається у звіті відомства.

Що з продуктів подорожчало в Україні

Згідно з офіційними статистичними даними, за останній рік в Україні суттєво подорожчало багато продуктів харчування. Найбільше зросли ціни на такі товари:

яйця – на 74,3% (за останній місяць ціна піднялася лише на 2,3%, а на початку 2025 року знизилася на 13,6%, проте це не компенсувало попереднє подорожчання);

фрукти – на 47,5% (при цьому за місяць було зафіксовано сезонне зниження ціни на 10,2%);

соняшникова олія – зросла на 28,7% за рік (за місяць — на 0,5%).

Крім того, значно зросли ціни на вершкове масло (на 26,9% за рік), м'ясо та м'ясні продукти (на 25,2%) і безалкогольні напої (на 20,4%). Водночас за рік відбулося зниження цін на цукор на 8,4% та на овочі на 2,5%.

Як змінились ціни на непродовольчі товари та послуги

Держстат зафіксував зниження цін на одяг та взуття на 5,8% та 5,4% відповідно за рік. В інших категоріях товарів ціни залишились без змін.

За рік послуги зв'язку подорожчали на 17,3%, ресторани та готелі – на 14,6%, а освіта – на 12,1%. Охорона здоров'я здорожчала на 11,8%, а відпочинок – на 0,9%.

Комунальні тарифи, на які накладено мораторій, залишились без змін, зокрема газ та опалення. Також не відбулось підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Водночас послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 13,5%.

Раніше ми розповідали, що в Україні різко піднімуться ціни на ключові продукти.

