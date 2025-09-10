Незвична тенденція: в Україні різко подешевшав популярний овоч

Наприкінці минулого тижня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 16%. Тепер вони коливаються в межах 20–40 грн/кг.

Про це повідомляє EastFruit. "З настанням осені на ринку тепличних огірків сформувалася нетипова для сезону ситуація", – зазначають експерти.

"Тепличні комбінати були змушені знижувати відпускні ціни через різке збільшення пропозиції овочів на внутрішньому ринку", - йдеться в публікації.

Водночас продавці відзначають, що торгівля у сегменті тепличних огірків залишалася досить обмеженою.

"За словами самих продавців, зниження цін цього сезону було очікуваним, оскільки пропозиція огірків другого обороту продовжує зростати, тоді як попит залишається низьким. Основним фактором збільшення постачання є сприятливі погодні умови по всій Україні", – повідомляє EastFruit. – "Навіть з урахуванням зменшення конкуренції з боку відкритого ґрунту, уникнути падіння цін тепличним комбінатам не вдалося".

Сьогодні середні ціни на тепличні огірки в Україні на 27% нижчі, ніж на початку вересня минулого року.

