Необычная тенденция: в Украине резко подешевел популярный овощ

К концу минувшей недели цены на тепличные огурцы в Украине снизились в среднем на 16%. Теперь они колеблются в пределах 20–40 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit. "С наступлением осени на рынке тепличных огурцов сформировалась нетипичная для сезона ситуация", – отмечают эксперты.

"Тепличные комбинаты были вынуждены снижать отпускные цены из-за резкого увеличения предложения овощей на внутреннем рынке", – говорится в публикации.

В то же время, продавцы отмечают, что торговля в сегменте тепличных огурцов оставалась достаточно ограниченной.

"По словам самих продавцов, снижение цен в этом сезоне было ожидаемым, поскольку предложение огурцов второго оборота продолжает расти, в то время как спрос остается низким. Основным фактором увеличения снабжения являются благоприятные погодные условия по всей Украине", сообщает EastFruit. – "Даже с учетом уменьшения конкуренции со стороны открытой почвы избежать падения цен тепличным комбинатам не удалось".

Сегодня средние цены на тепличные огурцы в Украине на 27% ниже, чем в начале сентября прошлого года.

