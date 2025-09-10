Рекордный скачок цен: какой продукт в Украине подорожал сразу на 74%

В Украине в августе 2025 года наблюдалась самая низкая инфляция с начала года. Годовой прирост цен уменьшился с 14,1% до 13,2% по сравнению с августом 2024 года. Основным фактором общего роста цен осталось подорожание продуктов питания: с начала года они подорожали на 8,4%, а с августа 2024-го – на 20,5%. За год больше всего в цене выросли яйца, их стоимость увеличилась на 74,3%.

Эти данные предоставляет Государственная служба статистики Украины. Важно отметить, что, как и в любой другой официальной статистике, в расчетах используются средние цены на различные товары.

"Потребительские цены в августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года снизились на 0,2%", – отмечается в отчете ведомства.

Что из продуктов подорожало в Украине

Согласно официальным статистическим данным, за последний год в Украине существенно подорожали многие продукты питания. Больше всего выросли цены на следующие товары:

яйца – на 74,3% (за последний месяц цена поднялась лишь на 2,3%, а в начале 2025 года снизилась на 13,6%, однако это не компенсировало предыдущее подорожание);

фрукты – на 47,5% (при этом за месяц было зафиксировано сезонное снижение цены на 10,2%);

подсолнечное масло – выросло на 28,7% за год (за месяц – на 0,5%).

Кроме того, значительно выросли цены на сливочное масло (на 26,9% за год), мясо и мясные продукты (на 25,2%) и безалкогольные напитки (на 20,4%). В то же время за год произошло снижение цен на сахар на 8,4% и на овощи на 2,5%.

Как изменились цены на непродовольственные товары и услуги

Госстат зафиксировал снижение цен на одежду и обувь на 5,8% и 5,4% соответственно за год. В других категориях товаров цены остались без изменений.

За год услуги связи подорожали на 17,3%, рестораны и гостиницы – на 14,6%, а образование – на 12,1%. Здравоохранение подорожало на 11,8%, а отдых – на 0,9%.

Коммунальные тарифы, на которые наложен мораторий, остались без изменений, в частности газ и отопление. Также не произошло повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. В то же время услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,5%.

