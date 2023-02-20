Всього один інгредієнт і деруни не потемніють

Деруни – це страва, яку полюбляє чи не кожен за простоту приготування та її смак. Картопляні оладки можна готувати з сиром, зеленню, фаршем, кабачками, гарбузом тощо.

Якщо ви хочете, аби страва не темнішала, є кілька секретів приготування дерунів – це або додавання у тісто кисломолочних продуктів, або соку лимона, чи натертої цибулі.

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Тож, що робити, щоб деруни не темніли

Можна додати в тісто цибулю. Робити це варто наступним чином – на шар натертої картоплі потрібно всипати ложку. Та повторити так з наступним шаром подрібненої картоплі.

У тісто можна додати трохи лимонного соку чи лимонної кислоти, розведеної у воді.

Також не дасть тісту темнішати натерте яблуко, однак тоді деруни треба буде підсолити, аби регулювати їхній смак.

Тісто на деруни буде світлим, якщо покласти в нього столову ложку сметани, кефіру, вершків або йогурту.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився власними секретами приготування дерунів.

За його словами, для цієї страви варто обирати картоплю з високим вмістом крохмалю – тоді деруни в процесі смаження добре триматимуть форму.

Для приготування дерунів візьміть:

7 картоплин

1 цибулину

1 яйце

1 ст. л. борошна

Сіль та перець до смаку

Для смаження треба підготувати 5 ст. л. соняшникової олії.

Як готувати:

Очистьте картоплю та цибулю, поріжте їх на частини довільного розміру та перекладіть в чашу блендера. Додайте яйце та перебийте до однорідної маси. Висипте суміш до миски й додайте борошно, посоліть та поперчіть до смаку. Розігрійте пательню з соняшниковою олією і на гарячу сковорідку столовою ложкою викладайте тісто. Смажте з обох сторін до появи рум’яної скоринки. Деруни варто викладати на тарілку, вкриту паперовим рушником, аби він увібрав зайву олію.

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