Вихід на пенсію: які роки найвигідніше враховувати

Українці мають можливість самостійно вплинути на розмір своєї майбутньої пенсії. Потрібно грамотно обрати періоди з найвищим заробітком для розрахунку.

Пенсійний фонд України (ПФУ) при нарахуванні пенсії автоматично використовує дані про зарплату, починаючи з 1 липня 2000 року — вони вже містяться в електронних реєстрах. Однак для багатьох громадян вигідніше включити до розрахунку й більш ранні періоди роботи. Про це повідомляє ПФУ.

Згідно із законом, до 1 липня 2000 року людина може самостійно обрати будь-які 60 календарних місяців (5 років) страхового стажу з найвищим рівнем заробітної плати. Після цієї дати вибору немає — враховуються всі наявні дані персоніфікованого обліку.

Саме тому фахівці рекомендують заздалегідь проаналізувати свій трудовий шлях і, за потреби, надати до Пенсійного фонду довідки про зарплату за вибрані роки до 2000-го. Це може суттєво підвищити коефіцієнт заробітку і, відповідно, розмір пенсії.

Кому особливо важливо це зробити?

Тим, хто до 2000 року мав високі офіційні зарплати;

Людям, у яких після 2000 року заробіток був відносно низьким;

Пенсіонерам, які планують перехід з пенсії за вислугою років на пенсію за віком.

Важливі дати у 2026 році

У квітні 2026 року Пенсійний фонд проведе черговий перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. За даними ПФУ, підвищення торкнеться близько 650 тисяч осіб — це кожен четвертий працюючий пенсіонер. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний автоматичний перерахунок відбудеться у квітні 2027 року.

Також варто пам’ятати: якщо у вас є медичний висновок про потребу в догляді, деякі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткову доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!