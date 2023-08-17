Мовознавець пояснив, як перекласти українською 'взгрустнулось' та 'держи ухо востро'

Нерідко під час перекладу фразеологізмів з російської на українську люди припускаються помилок. Зокрема, дехто намагається перекладати вирази дослівно.

Втім, фразеологізми не перекладаються дослівно, а мають свої відповідники у мові. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Наприклад, порівняйте: російська фраза "Я про сапоги, а он про пироги" має український відповідник "Я йому про діло, а він мені про козу білу". Або російському "остаться ни с чем" відповідає наш вислів "скуштувати облизня", – зазначив він.

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Авраменко додав, що інколи декілька російських слів перекладаються всього одним українським. Наприклад, російський фразеологізм "держи ухо востро" українською буде "пильнуй", а українському слову "вилежуватися" – російська словосполука "валяться в постели".

"І навпаки – одне російське слово "взгрустнулось" можна перекласти лише двома українськими – "огорнув смуток", – пояснив мовознавець.

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