Мовознавець пояснив, як правильно перекласти 'пододеяльник' на українську

Українці часто вживають російське слово "пододеяльник" для позначення чохла з тканини для ковдри. Втім, вони неправильно перекладають це слово на українську.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1". За його словами, неправильно перекладати цей термін як "підодіяльник".

Українською правильно буде сказати "підковдра". Він також розповів, як правильно називати інші елементи постільної білизни.

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Зокрема, чохол на подушку називається "наволока" або "наволочка". Мішок для наповнювача подушки чи перини українською буде "напірник", а покривало на матрац – "простирало" або "простирадло".

Також Авраменко пояснив, як правильно розставляти наголоси. Так правильно казати подушка з наголосом на "у". Водночас слово "постіль" можна наголошувати двома способами.

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