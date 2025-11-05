Зимові виплати у 1000 та 6500 грн: як податись та хто має право

Подати заявку на зимову допомогу українці зможуть із 15 листопада. На оформлення буде відведено лише місяць — до 15 грудня, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. Допомога, як і минулого року, призначена для підтримки громадян у холодний період і може бути використана на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок або для донатів на Сили оборони.

Отриманими коштами можна буде користуватися протягом шести місяців. Про це пише kosht.media.

Наразі остаточні умови програми, перелік категорій одержувачів та список дозволених витрат ще доопрацьовуються. Подання заявки відбуватиметься онлайн через застосунок "Дія".

Як працюватиме нова програма "Зимова єПідтримка 2.0"

Передбачається дві суми допомоги:

1000 грн — для всіх громадян, і дорослих, і дітей, незалежно від рівня доходів чи соціального статусу;

— для всіх громадян, і дорослих, і дітей, незалежно від рівня доходів чи соціального статусу; 6500 грн — для соціально вразливих категорій: сімей із дітьми, одиноких пенсіонерів, осіб з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб та інших груп, які ще уточнюються.

Виплати не нараховуватимуться громадянам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Контроль цільового використання коштів, як і раніше, здійснюватиметься через MCC-коди торгових точок. Гроші надходитимуть на спеціальну "Дія.Картку" для держвиплат, з якої неможливо зняти готівку — розраховуватися можна лише в рамках визначених категорій витрат.

