Зимние выплаты в 1000 и 6500 грн: как подать и кто имеет право

Подать заявку на зимнюю помощь украинцы смогут с 15 ноября. На оформление будет отведен только месяц – до 15 декабря, сообщила премьер Юлия Свириденко. Помощь, как и в прошлом году, предназначена для поддержки граждан в холодный период и может быть использована для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, книг или донатов на Силы обороны.

Полученными денежными средствами можно будет пользоваться в течение шести месяцев.

Окончательные условия программы, перечень категорий получателей и список разрешенных расходов еще дорабатываются. Подача заявки будет проходить онлайн через приложение "Действие".

Как будет работать новая программа "Зимняя естьПоддержка 2.0"

Предусматривается две суммы пособия:

1000 грн - для всех граждан, и взрослых, и детей, независимо от уровня доходов или социального статуса;

- для всех граждан, и взрослых, и детей, независимо от уровня доходов или социального статуса; 6500 грн — для социально уязвимых категорий: семей с детьми, одиноких пенсионеров, лиц с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц и других уточняемых групп.

Выплаты не будут начисляться гражданам, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях.

Контроль целевого использования средств по-прежнему будет осуществляться через MCC-коды торговых точек. Деньги будут поступать на специальную "Действие.Карту" для госвыплат, с которой невозможно снять наличные — рассчитываться можно только в рамках определенных категорий расходов.

