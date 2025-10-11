Зимова допомога для людей з інвалідністю: куди звертатися за виплатами
У Дніпропетровській області люди з інвалідністю можуть стати учасниками програми підтримки, яку реалізує благодійний фонд "Право на Захист". Допомога передбачена для покриття витрат на оплату комунальних послуг у період опалювального сезону 2025–2026 років.
Про це повідомила пресслужба Управління праці та соціального захисту населення міста Покров у своєму Facebook. Як зазначається, фінансова допомога від благодійного фонду "Право на Захист" буде доступна для мешканців Покровської міської територіальної громади.
До участі можуть долучитися громадяни з інвалідністю I, II або III групи, яким необхідна підтримка для оплати комунальних послуг у зимовий період. Водночас домогосподарство повинно відповідати кільком критеріям:
- не мати державної субсидії на оплату комунальних послуг у сезон 2025–2026 років;
- жоден із зареєстрованих членів родини не повинен отримувати чи бути зареєстрованим на аналогічну допомогу в інших благодійних організаціях – зокрема, на покриття витрат за комунальні послуги, придбання джерел енергії чи паливних брикетів для опалення.
Як подати заявку на участь у програмі допомоги
Особи, які відповідають умовам програми від благодійного фонду "Право на Захист", можуть зареєструватися, заповнивши заяву та опустивши її до спеціальних скриньок, розміщених у фойє таких установ:
- Управління праці та соціального захисту населення (вул. Залужного, 5);
- Шолоховський старостат (с. Шолохове, вул. Центральна, 14).
У заяві необхідно зазначити такі дані:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дату народження;
- ідентифікаційний код;
- контактний номер телефону та адресу проживання;
- групу інвалідності.
- Якщо власником житла є інша людина, потрібно вказати її дані додатково.
Прийом заяв триватиме до 15 жовтня поточного року.
У повідомленні наголошується: якщо заявник не відповідає вказаним критеріям, звертатися не потрібно. Реєстрація не гарантує отримання виплат – остаточне рішення ухвалюють представники фонду після перевірки інформації.
