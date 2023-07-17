Чому сон із тваринами має позитивні наслідки: народні забобони та наукові думки

Забобони здавна зачаровували та впливали на різні культури по всьому світу. UAportal підготував статтю, в якій заглиблюється в інтригуюче повір'я про сон з тваринами та її культурне значення в українській культурі.

Походження

В українському фольклорі вважається, що деякі тварини мають духовні та містичні якості, які можуть впливати на сни та самопочуття людини. Вважається, що присутність тварин під час сну приносить захист, удачу та відлякує злих духів.

Читайте також: Що трапиться, якщо чорна кішка перебігла вам дорогу: особливості забобону та її походження

Пояснення забобонів з містичного та окультного боку

З містичного та окультного погляду забобон спати з тваринами корениться у вірі в те, що тварини мають сильний зв'язок із духовним світом. Вважається, що вони мають почуття та інтуїтивні здібності, що робить їх охоронцями та захисниками під час сну. Вважається, що, сплячи з тваринами, люди можуть отримати доступ до своєї вродженої духовної енергії та посилити власний духовний досвід.

Відео дня

Крім того, деякі тварини асоціюються з певними якостями та характеристиками. Наприклад, вважається, що коти мають сильний зв'язок із духовним світом і розглядаються як захисники від негативних енергій.

Собаки, з іншого боку, вважаються вірними компаньйонами, що забезпечують комфорт та почуття безпеки під час сну. Кожна тварина має свій власний символізм і вибирається на основі особистих переконань та переваг.

Читайте також: Чому не можна їсти з ножа, і як уникнути негативного впливу прикмети

Пояснення забобонів з логічного та наукового боку

Багато людей знаходять втіху та почуття безпеки у присутності тварин. Заспокійливий ефект їхньої присутності може допомогти знизити тривожність та сприяти кращій якості сну. Це переконання можливо виникло як спосіб зменшити почуття самотності чи страху вночі.

Дослідження показали, що тварини, такі як кішки та собаки, можуть надавати емоційну підтримку та сприяти покращенню психічного благополуччя. Їхня присутність може знизити рівень стресу, підвищити почуття розслаблення та створити почуття суспільства. Ці фактори можуть позитивно впливати на режим сну та сприяти більш спокійному нічному сну.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !