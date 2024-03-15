Харчова міль більше не турбуватиме: перевірені рішення проти шкідника

Харчова міль - це невелика комаха сіро-коричневого кольору з делікатними крильцями. Її розміри частіше за все не перевищують одного сантиметра, тому виявити цього шкідника можна не одразу. Зазвичай, власники помічають її присутність лише після того, як вона вже ґрунтовно оселилася у домівці.

Щоб вигнати цього непроханого гостя, не завжди потрібно вдаватися до використання хімічних засобів. Аналогічно боротьбі з одяговою міллю, варто спробувати натуральні методи, які є не тільки ефективними, але й безпечними для членів сім’ї, пише Телеграф.

Звідки з'являється харчова моль

Часто ми несвідомо приносимо міль у наші домівки разом з продуктами з магазину. Це може статися, оскільки іноді вони не зберігаються в ідеальних умовах, і комахи можуть опинитися всередині пакування. Щоб цього уникнути, варто не купувати продукти у пошкодженому пакуванні, що має отвори.

Моль також може залетіти до помешкання через відкриті вікна, особливо під час літнього періоду, коли кімнати часто провітрюються.

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Рекомендується не залишати відкриті продукти на кухонних поверхнях та у шафах. Найкраще зберігати сипучі продукти в щільно закритих контейнерах або спеціальних ємностях. Також важливо регулярно прибирати важкодоступні місця та щілини, щоб уникнути накопичення залишків їжі та появи комах у шафах.

Домашні засоби, які дозволять позбутися харчової молі

Якщо ви виявили міль у своєму домі, зберігайте спокій. Цю проблему можна вирішити за допомогою натуральних ароматів, які відлякують цих шкідників.

Для боротьби з харчовою міллю спробуйте наступне:

ваніль,

апельсин або лимон,

евкаліпт чи лаванду.

Розмістіть кусочки цих фруктів або ватні диски, змочені ефірними оліями з вищезазначеними запахами, у шафках, і чекайте, поки міль залишить ваше житло.

Ще один ефективний метод — це використання оцту, особливо яблучного. Розлийте його по маленьких мисочках і розташуйте по кухні, на робочих поверхнях та у шафах. Запах оцту залучить міль, яка потрапить до мисок і не зможе вибратися.

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