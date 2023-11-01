Користь та шкода жувальної гумки: що потрібно знати

UAportal розповість про реальні переваги та недоліки жувальної гумки. Від покращення концентрації уваги та здоров'я ротової порожнини до потенційних ризиків виникнення проблем зі щелепами та травленням – дізнайтеся все, що потрібно знати про жувальну гумку та її вплив на здоров'я.

Переваги жувальної гумки:

Освіжає подих. Жувальна гумка стимулює вироблення слини, яка допомагає змивати бактерії, що викликають неприємний запах у роті, в результаті чого дихання стає свіжішим.

Покращує увагу та концентрацію. Жувальна гумка збільшує приплив крові до мозку, покращуючи когнітивні функції, пильність і концентрацію уваги.

Зменшує стрес. Ритмічні рухи щелепи під час жування гумки можуть допомогти зменшити тривожність, сприяти розслабленню та відволіктися від стресових ситуацій.

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Недоліки жувальної гумки:

Проблеми із зубами. Жувальна гумка, особливо солодка, може сприяти розвитку карієсу і, оскільки цукор підживлює бактерії в роті, викликати накопичення зубного нальоту і завдати шкоди.

Біль у щелепі. Надмірне жування жуйки може напружувати м'язи та суглоби щелепи, що призводить до болю та потенційних захворювань скронево-нижньощелепного суглоба.

Проблеми з травленням. Ковтання надмірної кількості жуйок, що містять певні штучні підсолоджувачі, може спричинити проблеми з травленням. Жуйка не перетравлюється і може спричинити закупорювання кишківника, якщо її споживати у великих кількостях.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як довго можна жувати гумку.

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