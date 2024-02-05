Слідкуємо за модою в туризмі. Які напрямки варто відкрити для себе у 2024 році

Розвиток туристичного бізнесу намагається встигнути за розвитком технологій. І дещо досить гарно вдається. Як подорожувати разом з ШІ (штучним інтелектом) та які подорожі обрати для нового сезону, щоб бути в тренді, розкаже UAPortal.

Про нові модні тенденції у туризмі заговорила британська компанія Conde Nast Traveller. У своєму блозі вона прогнозує тісну співпрацю людини та штучного інтелекту під час планування та здійснення мандрівок у 2024 році. Компанія озвучила вихід у тренди таких напрямків, як: астротуризм, обмін будинками, спортивний туризм тощо. Спробуємо розібратися що вже є трендовим в Україні та, що можна здійснити в цьому році. Війна не повинна зупинити наш розвиток, тільки вперед в усіх сферах, на зустріч модним тенденціям.

Минуле та сьогодення в туризмі України

Якщо взяти період виходу з пандемії, то у сфері туризму – це була мода на нові напрямки з великою кількістю вхідних вражень. Мандрівники скучили за повним життям та намагалися якомога більше розважитись. Це стосувалося й всього світу.

Війна зіштовхнула людей з неможливісю покидати країну і ситуація розвернулася досить стрімко у бік українських пізнавальних локацій, які могли не лишень розважити, але й подарувати знання про свою історію, культуру та ідентичність. І досі найпопулярнішими напрямками є замки України, колоритні музеї (музей вишиванки, музей українського весілля, музей національної ідентичності тощо), а також природні скарби, які дарують відчуття свободи та спокою.

Ще одним трендом, який стрімко набрав обертів став оздоровчий туризм у мінеральних басейнах та термальних водах західної України. Люди потребують відновлення та сил для подальшої боротьби. Що чекатиме туристичну сферу України у 2024 році та, які враження вже можна забронювати розповідаємо далі.

Тренди в туризмі на 2024 рік

Мода у сфері туризму обумовлена ситуацією, тож великий процент вибору закріпиться за короткотривалими поїздками на вихідні, або на тиждень. Довшими будуть оздоровчі відпустки, які можна поєднати з різноманітними екскурсіями та враженнями. Останні будуть досить швидкими, але максимально яскравими та неординарними.

Згідно з дослідженням видання Conde Nast Traveller до трендів на 2024 рік увійдуть

1. Астротуризм

Тренд поширюється світом досить швидко. Готелі Великобританії, Перської затоки, готелі Африки та інші вже пропонують туристам свої скляні куполи з зірковим небом та імітацією перебування в космосі, також гостям пропонуються спеціальні екскурсії, де у великі телескопи можна зазирнути до всесвітнього полотна.

В Україні цей тренд також має свою позицію досить давно. Туристичні компанії пропонують екскурсії з телескопами, а планетарії запрошують на цікаві фільми про галактики. До прикладу, Київський планетарій пропонує повнокупольні фільми для дітей та дорослих, концерт органної музики під зоряним небом та спеціальну програму до Дня Закоханих під зоряним небом. Обсерваторія Києва та Львова також запрошує на цікаві пізнавальні екскурсії, де зорі стають дуже близькими.

2. Еко-дайвинг

Підводний світ завжди приваблював людей і можливість прогулятися по дну обирало вже досить багато українців до пандемії та війни. Світ зараз стрімко намагається вийти на еко–позицію, цьому свідчить велика кількість еко–готелів та еко–турів, а також велика кількість еко-програм, які стали можливими на державних рівнях. Компанії відмічають все більший попит на дайвінг, як вид розваги та, як вид діяльності. Адже дайвери допомагають рятувати планету від забруднення.

Поки світ акредитує все більше інститутів дайвінгу, українці можуть підготуватися до майбутнього та опанувати професію дайвера. Підготуватися та пірнути можна вже у дайверських школах України. Це й дайвер центр у Києві, який працює міжнародною системою SSI і школа дайвингу в Харкові, де можна здійснити платне подарункове занурення або пройти базовий курс з дайвінгу, та дайвинг школи в Одесі, де можна замовити враження або початися професійно вчитися.

3. Обмін будинками

Нехай вас не лякає ця тенденція, адже по світу це вже досить популярна практика. Люди по всім континентам пропонують на певний період свій будинок для відпочинку в обмін на відпочинок в інших країнах. Це дозволяє подорожувати не оплачуючи житло, або за рахунок лишень сплати комунальних послуг.

В українських реаліях цей тренд виглядає зовсім інакше. Ми пішли далі і просто ділимося житлом з тими, хто його потребує. Нехай поки не заради відпочинку, а заради безпеки. Та щасливе майбутнє не за горами, тож подумайте як круто виглядатиме такий тренд у нас. До прикладу вам на тиждень потрібно в Київ на концерт, а іншій людині потрібно в Трускавець на екскурсію, тож це може бути досить вигідним обміном. Звісно що правилами безпеки світ не нехтує і всі платформи де можна знайти житло по обміну, наприклад Airbnb, пропонують різноманітні види безпеки для таких обмінів. Тож це не про дурість, а про майбутнє з можливостями.

4. Спортивний туризм

Недарма це світовий тренд туризму на 2024 рік, адже Олімпійські та паралімпійські ігри цього року піднімуть рейтинги столиці Франції на літній сезон. В рамках підготовки до події було виділено 1,4 мільйона євро на чистку річки Сена, щоб вперше дозволити людям у ній купатися. Також в Італії стартує Тур де Франс - це велосипедна спортивна подія.

Україна також має свої здобутки у спортивному туризмі цього року. Головним чинником став дозвіл з січня 2024 року проводити спортивні змагання з глядачами на трибунах. Тож можемо відновлювати свій спортивний туризм відвідуючи "домашні" по футболу, бейсболу, гімнастичні змагання тощо.

5. Концертний туризм

Досить поширена тенденція у світі, коли відпочинок прив’язується до конкретного міста через конкретну подію, наприклад концерт улюбленої групи. Житло і додаткові враження також прив’язуються до місця проведення головної цілі.

Тож в Україні цей тренд також може набрати обертів у 2024 році. По-перше, це може бути дуже зручний короткий термін відпочинку (вихідні, або, навіть вечір), по-друге, українські співаки та групи все більше виступають всередині країни, по-третє, це враження, яким можна швидко наповнитися та змінити свій стан, адже музика лікує та збагачує. Можемо планувати вже подорож до Кобиляків на VIP Тернопіль, або ж на презентацію альбому "Радіопромінь" Жадана в Мукачево, чи брати квитки до столиці на виступ гурту "Скрябін".

6. Оздоровчий туризм

Якщо у світовій тенденції це більше про продовження молодості та довголіття за допомогою новітніх розробок у сфері клітинного здоров’я та переходу на здоровий спосіб життя у всіх аспектах, то в наших реаліях тренд на оздоровчий туризм більше тяжіє до відновлення організму за допомогою природних скарбів, комплексних терапевтичних підходах та опори на психологічне відновлення.

Наші курорти та спа-готелі додають до своїх послуг роботу з психологом та створення якомога гармонійнішої атмосфери для вашого відпочинку. Хоча готелі України зі спа-центрами слідкують за модними тенденціями послуг у туристичній сфері і вже надають широкий спектр процедур, які комплексно поліпшують самопочуття тіла на клітинному рівні. А ті, хто вже зрозумів, що психологічним здоров’ям займатися не менш важливо роблять кроки на зустріч психологам та психотерапевтам у різних формах співпраці. Тож, якщо оздоровчий санаторій, або курорт пропонує вам комплексний підхід до відновлювального відпочинку спробуйте прийняти його.

7. Відпустки між сезонами

Багато напрямків Франції, Іспанії, Італії та Великобританії стали популярними для відпочинку між піковими курортними сезонами. Це підтверджують світові туристичні компанії, які додали маршрути та тури на періоди, які раніше не відзначалися великим напливом.

Українці почали підтримувати цей тренд мимоволі, але доволі влучно. Адже з початком війни відпустки стали досить неоднозначними. І хоча все ще сезонні напливи досить чіткі, у 2024 році міжсезонні поїздки перетягнуть ще кілька відсотків у свій бік. Ще однією причиною розвитку такого тренду стає бюджетність міжсезонних подорожей, адже курорти, комплекси та готелі значно знижують свої ціни в ці періоди.

8. Використання ШІ для подорожей

Найголовніший тренд, потроху введений у туристичну сферу та допомагає спланувати поїздку досить ефективно та зручно. Але, якщо раніше залучення ШІ стосувалося здебільшого планування, то світові прогнози на 2024 рік анонсують допомогу штучного інтелекту в реальному часі. До прикладу, компанія Samsung планує доєднати до своїх пристроїв Galaxy 2024 функцію живого перекладу в реальному часі. Тобто вам не доведеться дзвонити в будь-яку службу за кордоном і хвилюватися, що ви можете щось недоцільно пояснити, бо не знаєте мови. Перекладач в реальному часі буде перекладати розмову. Ще однією сенсацією може стати безекранний значок, який також займеться перекладом в реальному часі і буде підтримувати провідні мови світу. Мова йде про стартап AI Pin от Humane.

Штучний інтелект вже зайшов і на український ринок та вже допомагає боротися з сьогоднішніми ворогами. У сфері туризму Україна також використовує ШІ для планування подорожей. Завдяки цьому молоде покоління все більше подорожує своєю рідною країною за 10 хвилин складаючи план мандрівки. До прикладу, ШІ може проаналізувати та вказати місця для відпочинку, та період відпочинку із найменшим напливом туристів. Поки це досить незначний процент користувачів, що трохи підросте в 2024 році.

Створимо свій світовий тренд на подорожі по Україні, вже сьогодні, разом. Будь у тренді, подорожуй Україною.