Армия РФ осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в Киевской области

В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под удар попала Полтавщина, где зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры.

По словам начальника Полтавской ОВ Владимира Когута, в разных районах области зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков. В результате атаки пострадали энергетические объекты, а в Полтавской общине обломки повредили частный дом.

В то же время, чиновник подчеркнул, что среди гражданских никто не пострадал.

Также под массированной ракетно-дроновой атакой находились Сумская, Харьковская и Киевская области.

Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Виннитчину дронами, были попадания в объекты энергетики и железной дороги.

