Армия РФ осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в Киевской области
В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под удар попала Полтавщина, где зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры.
По словам начальника Полтавской ОВ Владимира Когута, в разных районах области зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков. В результате атаки пострадали энергетические объекты, а в Полтавской общине обломки повредили частный дом.
В то же время, чиновник подчеркнул, что среди гражданских никто не пострадал.
Также под массированной ракетно-дроновой атакой находились Сумская, Харьковская и Киевская области.
Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Виннитчину дронами, были попадания в объекты энергетики и железной дороги.
