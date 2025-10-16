Бесплатное жилье для маломобильных ВПЛ: в Украине стартовала новая программа помощи

В Украине запущен экспериментальный проект, предусматривающий бесплатное проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Инициатива направлена на поддержку людей, которые после длительного медсестринского ухода нуждаются в дальнейшей помощи в повседневной жизни.

Такие граждане смогут проживать в специально оборудованных помещениях до одного года абсолютно бесплатно — расходы будут покрываться государственным бюджетом. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Услуга включает в себя обеспечение комфортным жильем с необходимыми удобствами, возможность самостоятельно готовить еду, получать помощь в быту и развивать социальные навыки. Также предусмотрена поддержка в решении жизненных трудностей и при необходимости привлечение специалистов или социальных служб независимо от формы собственности.

Предоставление жилья для маломобильных ВПЛ могут осуществлять как физические, так и юридические лица, которые внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, отвечают утвержденным правительством критериям и имеют соответствующие помещения — собственные или арендованные.

В Минсоцполитики подчеркивают, что цель проекта заключается не только во временном размещении, но и в восстановлении самостоятельности, уверенности и безопасности людей, которые потеряли свои дома из-за войны.

