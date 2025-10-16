Безкоштовне житло для маломобільних ВПО: в Україні стартувала нова програма допомоги

В Україні запустили експериментальний проєкт, який передбачає безкоштовне проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ініціатива спрямована на підтримку людей, які після тривалого медсестринського догляду потребують подальшої допомоги у повсякденному житті.

Такі громадяни зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до одного року абсолютно безкоштовно — витрати покриватиме державний бюджет. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Читайте також: Або працюй, або залишай країну: Німеччина планує посилити вимоги до українських біженців

Послуга включає забезпечення комфортним житлом із необхідними зручностями, можливість самостійно готувати їжу, отримувати допомогу в побуті та розвивати соціальні навички. Також передбачено підтримку у вирішенні життєвих труднощів і, за потреби, залучення фахівців або соціальних служб незалежно від форми власності.

Надання житла для маломобільних ВПО можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи, що внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідають затвердженим урядом критеріям і мають відповідні приміщення — власні або орендовані.

У Мінсоцполітики підкреслюють, що мета проєкту полягає не лише у тимчасовому розміщенні, а й у відновленні самостійності, впевненості та відчуття безпеки людей, які втратили свої домівки через війну.

Нагадаємо, одна з країн Європи обмежила прийом біженців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!