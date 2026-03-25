Доступный и надежный: назван самый популярный автомобиль Европы

Несмотря на всеобщее снижение продаж в сегменте, Volkswagen Golf удерживает лидерство на крупнейшем авторынке Европы — в Германии. По итогам января-февраля 2026 года Golf занимает первое место с долей рынка 3,5%.

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Focus2Move. Хотя продажи модели упали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, ближайшие конкуренты все еще значительно отстают. Секрет успеха "Гольфа" уже более 50 лет остается неизменным: надежность, высокая ликвидность на вторичном рынке и статус эталонного автомобиля в своем классе.

Доминирование концерна Volkswagen

Интересно, что весь пьедестал почета в Германии в начале 2026 года принадлежит именно бренду Volkswagen:

2 место – кроссовер Tiguan (падение продаж на 28,6%). Модель ценят за универсальность и комфорт, однако спрос на нее заметно снизился.

3 место – стильный компактный кроссовер T-Roc, продажи которого упали на 31%.

Неожиданные взлеты в десятке лидеров

Настоящей сенсацией начала года стал стремительный успех электрического кроссовера Skoda Elroq. Его продажи выросли на фантастические 790,5%, благодаря чему модель сразу поднялась на 6 место.

Также существенный рост продемонстрировали:

Audi A6 (+48,6%)

Opel Corsa (+21,7%)

Это свидетельствует о том, что немецкие покупатели постепенно сменяют приоритеты, обращая внимание как на премиальные седаны, так и на доступные компактные модели.

В то же время, некоторые традиционные бестселлеры, такие как Volkswagen Passat и Mercedes GLC, демонстрируют негативную динамику.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Германии (январь-февраль 2026):

Volkswagen Golf - (-10,3%) Volkswagen Tiguan - (-28,6%) Volkswagen T-Roc - (-31%) Skoda Octavia - (-1,7%) Opel Corsa - (+21,7%) Skoda Elroq - (+790,5%) Audi A6 - (+48,6%) Volkswagen Passat - (-21,6%) BMW X1 - (+4%) Mercedes GLC - (-5,9%)

