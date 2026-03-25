Доступний та надійний: названо найпопулярніший автомобіль Європи

Незважаючи на загальне зниження продажів у сегменті, Volkswagen Golf утримує лідерство на найбільшого авторинку Європи — у Німеччині. За підсумками січня–лютого 2026 року Golf посідає перше місце з часткою ринку 3,5%.

Про це свідчать дані аналітичного агентства Focus2Move. Хоча продажі моделі впали на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, найближчі конкуренти все ще значно відстають. Секрет успіху "Гольфа" вже понад 50 років залишається незмінним: надійність, висока ліквідність на вторинному ринку та статус еталонного автомобіля у своєму класі.

Домінування концерну Volkswagen

Цікаво, що весь п’єдестал пошани в Німеччині на початку 2026 року належить саме бренду Volkswagen:

3 місце — стильний компактний кросовер T-Roc, продажі якого впали на 31%.

Несподівані злети в десятці лідерів

Справжньою сенсацією початку року став стрімкий успіх електричного кросовера Skoda Elroq. Його продажі зросли на фантастичні 790,5%, завдяки чому модель одразу піднялася на 6-те місце.

Також суттєве зростання продемонстрували:

Audi A6 (+48,6%)

Opel Corsa (+21,7%)

Це свідчить про те, що німецькі покупці поступово змінюють пріоритети, звертаючи увагу як на преміальні седани, так і на доступні компактні моделі.

Водночас деякі традиційні бестселери, такі як Volkswagen Passat і Mercedes GLC, демонструють негативну динаміку.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у Німеччині (січень–лютий 2026):

Volkswagen Golf — (-10,3%) Volkswagen Tiguan — (-28,6%) Volkswagen T-Roc — (-31%) Skoda Octavia — (-1,7%) Opel Corsa — (+21,7%) Skoda Elroq — (+790,5%) Audi A6 — (+48,6%) Volkswagen Passat — (-21,6%) BMW X1 — (+4%) Mercedes GLC — (-5,9%)

