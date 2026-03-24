Его сочли ненадежным: какой электромобиль разочаровал владельцев

Электромобили быстро развиваются, предлагая современный уровень комфорта, динамики и запаса хода. На рынке появляется все больше доступных моделей, привлекающих покупателей. Однако не все электрокары все равно удовлетворяют своих владельцев.

По результатам масштабного опроса JD Power одним из наименее любимых электромобилей среди американских водителей стал кроссовер Honda Prologue. Он получил самый низкий общий балл удовлетворенности — всего 623 балла, в то время как средний показатель в массовом сегменте составляет 727 баллов. Об этом пишет SlashGear

Эксперты SlashGear отмечают, что главная проблема Honda Prologue состоит в том, что у модели нет ни одного ярко выраженного преимущества. Автомобиль не предлагает выдающегося запаса хода, а его цена выше, чем у многих прямых конкурентов. В результате покупатели часто разочаровываются, сравнивая Prologue с другими электрокроссоверами.

Кроме того, по данным Consumer Reports, Honda Prologue показывает низкую надежность. Владельцы часто жалуются на проблемы с программным обеспечением, сбоями в работе электроники и другими техническими недостатками.

Хотя Honda Prologue имеет современный дизайн, комфортный салон и хорошо настроенное управление, этих преимуществ оказалось недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие ярких сильных сторон и недостатки. Для многих водителей это послужило причиной разочарования.

